В Ростове-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные автомобили

В Ростове-на-Дону произошел пожар на автозаправочной станции, сообщил глава города Александр Скрябин в МАКСе. Возгорание произошло в Северном жилом массиве.

В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города произошло возгорание АЗС и припаркованных автомобилей. Экстренные службы выехали на место. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщило, что пожар на производственном объекте в Перми, где горела емкость с дизельным топливом, локализован на площади 600 квадратных метров. Спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние строения.

До этого стало известно, что возгорание произошло на территории Камского завода масел на улице Соликамской. Изначально площадь огня оценивалась в 800 квадратных метров, а для тушения были созданы два боевых участка с активным применением пенных и лафетных стволов.