Около 40 БПЛА уничтожили за ночь над девятью районами Ростовской области

Около 40 БПЛА уничтожили за ночь над девятью районами Ростовской области

Около четырех десятков беспилотников были уничтожены минувшей ночью над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Воздушная атака была отражена сразу в девяти районах области.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в девяти районах области, — говорится в сообщении.

Беспилотники уничтожили в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах. По предварительной информации, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее теплоход «Янина», принадлежащий входящей в структуру Росатома компании FESCO, затонул в Черном море в 130 морских милях (240 километров) от Новороссийска в результате ночной атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения и ушло под воду.

До этого в результате удара беспилотных летательных аппаратов в Саратове и соседнем Энгельсе зафиксированы разрушения объектов гражданского назначения. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на местах происшествий была оперативно развернута работа оперативных служб.