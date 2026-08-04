Около 40 БПЛА уничтожили за ночь над девятью районами Ростовской области

Около четырех десятков беспилотников были уничтожены минувшей ночью над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Воздушная атака была отражена сразу в девяти районах области.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в девяти районах области, — говорится в сообщении.
Беспилотники уничтожили в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах. По предварительной информации, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Ранее теплоход «Янина», принадлежащий входящей в структуру Росатома компании FESCO, затонул в Черном море в 130 морских милях (240 километров) от Новороссийска в результате ночной атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения и ушло под воду.
До этого в результате удара беспилотных летательных аппаратов в Саратове и соседнем Энгельсе зафиксированы разрушения объектов гражданского назначения. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на местах происшествий была оперативно развернута работа оперативных служб.