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02 августа 2026 в 04:31

Люди пострадали при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс

Бусаргин: атака БПЛА на Саратов и Энгельс привела к повреждениям и пострадавшим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате удара беспилотных летательных аппаратов в Саратове и соседнем Энгельсе зафиксированы разрушения объектов гражданского назначения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своих социальных сетях. Он уточнил, что на местах происшествий развернута работа оперативных служб.

По предварительным данным, инцидент не обошелся без пострадавших. Однако их точное число и степень тяжести травм пока не уточняются. Специалисты экстренных ведомств уже приступили к ликвидации последствий. В данный момент ведется оценка нанесенного ущерба.

В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие, — констатировал губернатор.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки под ударами украинских беспилотников в ДНР пострадали 10 мирных жителей. Среди них сотрудник МЧС и медицинские работники, проинформировал глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

Кроме того, в результате ударов Вооруженных сил Украины в Белгородском округе пострадали два мирных жителя. Один из них ранен в поселке Октябрьский, второй получил акубаротравму в селе Таврово.

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