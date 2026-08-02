КСИР уничтожил несколько американских истребителей IRNA: КСИР уничтожил три истребителя F-35 США на территории Иордании

Корпус стражей исламской революции уничтожил три истребителя F-35 США на территории Иордании, сообщает агентство IRNA. Утром 1 августа Воздушно-космические силы КСИР нанесли удары баллистическими ракетами по ангару и месту стоянки самолетов на базе Аль-Азрак.

По сообщению агентства, в результате этой атаки три истребителя F-35 были уничтожены. Еще три получили повреждения, констатировали представители СМИ.

Ранее КСИР сообщил в соцсетях об атаке на военные объекты на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. По данным иранских военных, удары нанесены по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования.

До этого стало известно, что Иран в течение нескольких недель получит первую партию из 400 китайских ручных зенитных ракетных установок. Покупка оценивается в $60–70 млн (4,8–5,6 млрд рублей). По информации журналистов, так Тегеран пытается укрепить свою противовоздушную оборону на фоне противостояния с США и Израилем.

Также преподаватель экономического факультета РУДН политолог Фархад Ибрагимов заявил, что устойчивость иранского режима обеспечили прошлый верховный лидер страны Али Хаменеи, а также Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Он также добавил, что за экономический сектор, в котором у Ирана имеются проблемы, отвечает правительство.