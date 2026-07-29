Иран получит первую партию китайских ЗРК

Иран в течение нескольких недель получит первую партию из 400 китайских ручных зенитно-ракетных установок, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Покупка оценивается в $60–70 млн (4,8–5,6 млрд рублей).

По информации журналистов, так Тегеран пытается укрепить свою противовоздушную оборону на фоне противостояния с США и Израилем. В публикации сказано, что кризис на Ближнем Востоке выявил слабые места в способности Ирана защищать свои военные объекты и стратегическую инфраструктуру.

Отмечается, что сделка предполагает поставку зенитно-ракетных комплексов, в том числе ракет QW-12 и FN-16. Посредником выступила гонконгская компания Zhongqing Baoshang International Investment. При этом Министерство иностранных дел Ирана не комментировало данную информацию.

Ранее глава управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари сообщил, что на северо-западе Ирана зафиксировали падение вражеской ракеты в незаселенном районе. Сведений о жертвах или раненых на данный момент не поступало.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал нанести жесткий ответный удар по Ирану из-за атаки на американских военных в Иордании. При этом он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему оставляет возможность для дипломатического диалога с Тегераном.