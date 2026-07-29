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29 июля 2026 в 21:11

«Медвежья услуга»: в РФ оценили последствия антироссийских санкций для США

Посольство РФ назвало антироссийские санкции медвежьей услугой для США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Законопроект о новых антироссийских санкциях оказывает медвежью услугу администрации США, заявили в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне. Там также напомнили, что неэффективность ограничительных мер против России уже была проверена на практике.

Одобренный сенатом 28 июля в ходе предварительного голосования законопроект имени покойного клинического русофоба сенатора Линдси Грэма оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу, — сказано в сообщении.

Ранее сенаторы обеих партий США согласовали «адские санкции» против России и Ирана. Если их одобрят в нижней палате парламента, Трамп сможет ввести тарифы в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также тех государств, которые помогают России обойти рестрикции.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что действия европейских чиновников, направленные против России, в том числе пакеты санкций, не имеют смысла. Парламентарий подчеркнул, что все руководство ЕС длительное время ищет способы навредить России.

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