Россиян предупредили об опасной особенности удаленки

Человек, работающий в удаленном формате, может чувствовать усиление тревожности, заявила нейропсихолог Мария Тодорова. По ее словам, которые приводят «Известия», причиной становится дефицит живого общения.

По словам эксперта, также на ухудшение состояния влияют проблемы со сменой обстановки и с разделением рабочего и личного времени. При удаленном формате работы человек может чрезмерно концентрироваться на собственном состоянии здоровья, это превращается в попытку обрести чувство контроля и безопасности.

Чем больше человек прислушивается к своему организму и ищет симптомы, тем сильнее он их замечает. Возникает замкнутый круг: тревога заставляет чаще проверять здоровье, а постоянные проверки лишь усиливают тревожность, — отметила Тодорова.

Ранее психолог Елена Каюрова рассказала, что переход от отпуска к работе должен быть плавным. Она отметила, что в первые пару дней сотруднику стоит сосредоточиться на расстановке приоритетов и планировании задач. По словам специалиста, интерес к работе чаще возвращается примерно через неделю.