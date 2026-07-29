Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска

Переход от отпуска к работе должен быть плавным, рассказала «ФедералПресс» психолог Елена Каюрова. Она отметила, что в первые пару дней стоит сосредоточиться на расстановке приоритетов и планировании задач.
Во время отпуска меняется распорядок дня и работа нервной системы. Напряжения становится меньше, нет необходимости принимать десятки решений, не нужно соблюдать дедлайны и постоянно переключать внимание. Организм входит в более спокойный ритм. Поэтому резкий переход обратно в рабочую гонку воспринимается как стресс, — рассказала Каюрова.
Психолог подчеркнула, что нежелание работать после отпуска не всегда связано с выгоранием. По ее словам, интерес к работе чаще возвращается примерно через неделю.
Ранее психолог Екатерина Каталина рассказала, что после сверхурочной работы необходимо полноценное восстановление. Она отметила, что работать сверхурочно можно не чаще одного дня в неделю.