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29 июля 2026 в 13:52

Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска

Психолог Каюрова: переход от отпуска к работе должен быть плавным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Переход от отпуска к работе должен быть плавным, рассказала «ФедералПресс» психолог Елена Каюрова. Она отметила, что в первые пару дней стоит сосредоточиться на расстановке приоритетов и планировании задач.

Во время отпуска меняется распорядок дня и работа нервной системы. Напряжения становится меньше, нет необходимости принимать десятки решений, не нужно соблюдать дедлайны и постоянно переключать внимание. Организм входит в более спокойный ритм. Поэтому резкий переход обратно в рабочую гонку воспринимается как стресс, — рассказала Каюрова.

Психолог подчеркнула, что нежелание работать после отпуска не всегда связано с выгоранием. По ее словам, интерес к работе чаще возвращается примерно через неделю.

Ранее психолог Екатерина Каталина рассказала, что после сверхурочной работы необходимо полноценное восстановление. Она отметила, что работать сверхурочно можно не чаще одного дня в неделю.

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