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28 июля 2026 в 12:24

Психолог объяснила, как правильно работать сверхурочно

Психолог Каталина: после сверхурочной работы нужно полноценное восстановление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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После сверхурочной работы необходимо полноценное восстановление, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина. Она отметила, что работать сверхурочно можно не чаще одного дня в неделю.

Регулярные переработки действительно истощают организм и психику. Если человек задерживается каждый день или несколько раз в неделю, это уже сигнал, что неправильно распределена нагрузка, не хватает сотрудников или нарушены рабочие процессы, — рассказала Каталина.

Психолог подчеркнула, что частые переработки повышают давление, провоцируют хроническую усталость и увеличивают риск сердечно‑сосудистых заболеваний. По ее словам, в дальнейшем возможно профессиональное выгорание.

Ранее психолог Полина Токарева рассказала, что трудоголизм помогает некоторым людям справляться с одиночеством и неуверенностью в себе. Кроме того, переработки в ряде случаев позволяют преодолеть страхи и снизить тревожность.

Общество
переработки
психологи
выгорание
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