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16 июля 2026 в 15:51

Психолог назвала неожиданную пользу трудоголизма

Психолог Токарева: трудоголизм помогает людям справляться с одиночеством

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Трудоголизм помогает некоторым людям справляться с одиночеством и неуверенностью в себе, заявила в беседе с НСН психолог Полина Токарева. Кроме того, переработки в ряде случаев позволяют преодолеть страхи и снизить тревожность. По мнению эксперта, эту привычку далеко не всегда нужно искоренять.

Трудоголизм — это не болезнь, а способ справиться со стрессом. У нас достаточно тревожное время, и это возможность реализовать свой потенциал. Российский Трудовой кодекс и гигиена труда достаточно лояльна, например, по сравнению с японской, китайской или американской. И тот, кто у нас считается трудоголиком, в других странах считается обычным работником. К тому же, чем выше уровень разводов, тем больше трудоголиков. У людей появляется много свободного времени, и они не знают, чем себя занять. Это не только одиночество, это еще и внутренний перфекционизм, — отметила Токарева.

По словам эксперта, трудоголики, как правило, страдают неуверенностью в себе. С помощью работы они пытаются справиться с низкой самооценкой и другими проблемами, что гораздо лучше, нежели искать утешение в алкоголе, заключила психолог.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы.

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