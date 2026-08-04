Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

По данным метеорологических служб, осень 2026 года в столичном регионе ожидается близкой к климатической норме. Что еще известно о прогнозе погоды в Москве с сентября по ноябрь 2026 года?

Какая погода будет в Москве в сентябре

По предварительным расчетам метеосервисов, сентябрь 2026 года начнется с температурных значений, характерных скорее для середины августа. В первую декаду столбики термометров днем будут уверенно держаться на отметках от +20 до +23 градусов. При этом ночи будут прохладными, до +14 градусов.

С 10 по 20 сентября в столицу придет классическое бабье лето, которое, по прогнозам, окажется более продолжительным, чем обычно. В эти дни ожидается малооблачная погода без осадков, дневной прогрев до +18–21 градуса. Ветер будет юго-западным и слабым.

В конце сентября через территорию столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт. Температура упадет до +13 градусов днем. Возможны затяжные дожди, сумма осадков за месяц превысит климатическую норму на 15–20%. В целом среднемесячная температура сентября 2026 года ожидается на уровне +12,5 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в октябре

Первая неделя октября порадует относительным теплом. Днем прогнозируется до +12 градусов, однако уже со второй декады начнется планомерное падение температуры.

В середине октября в российской столице ожидаются обильные осадки. Причем характер их будет смешанным. Если в первой половине недели это будут просто затяжные дожди, то к 16 октября не исключен переход в мокрый снег. Однако снежный покров не установится из-за положительной температуры земли.

Самым холодным периодом октября станет последняя пятидневка. По расчетам, с 26 по 31 октября ночные температуры опустятся до отметки –2 градуса, а дневные показатели едва будут достигать +3 градусов. Ветер усилится до 7–10 м/с. Среднемесячная температура октября прогнозируется на уровне +4,1 градуса, что близко к норме.

В октябре специалисты метеосервисов ожидают высокую вероятность так называемых «температурных качелей», когда за одну неделю показатели могут скакать от +8 до –3 градусов.

Какая погода будет в Москве в ноябре

В начале ноября в Москве днем ожидается около +2–4 градусов. Ночью — небольшие заморозки до –2 градусов, возможен мокрый снег с дождем. Атмосферное давление будет значительно ниже нормы.

С середины ноября начнется устойчивое похолодание. Дневные температуры перейдут в отрицательную зону — около –3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –6 градусов. Пройдут снегопады, постепенно начнет формироваться снежный покров. По предварительным расчетам, к концу ноября его высота может достигнуть 4 сантиметров, но из-за возможных коротких оттепелей вероятны периоды таяния.

По оценкам синоптиков, ноябрь 2026 года окажется холоднее климатической нормы на 1–2 градуса.

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