Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 4 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 4 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 4 августа, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение, а также полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, а также пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 4 августа поступило от жителей Москвы и Свердловской области. Также жалобы зафиксированы в Новосибирской, Челябинской областях, Краснодарском крае, Самарской области, Алтайском крае, Омской области и Красноярском крае.

Почему не работает мобильный интернет 4 августа

Президент России Владимир Путин уточнил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также пояснил, что отключения связи происходят из-за использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он подчеркнул, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые включены в белые списки.

В списки входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

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