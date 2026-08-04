Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 4 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?
Где в РФ не работает мобильный интернет 4 августа
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 4 августа, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение, а также полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, а также пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.
Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 4 августа поступило от жителей Москвы и Свердловской области. Также жалобы зафиксированы в Новосибирской, Челябинской областях, Краснодарском крае, Самарской области, Алтайском крае, Омской области и Красноярском крае.
Почему не работает мобильный интернет 4 августа
Президент России Владимир Путин уточнил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также пояснил, что отключения связи происходят из-за использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он подчеркнул, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».
Что делать при отключении мобильного интернета
Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые включены в белые списки.
В списки входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.
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