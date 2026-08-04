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04 августа 2026 в 12:53

Москвич несколько раз ударил охранника по голове бутылкой

Росгвардия задержала москвича, ударившего охранника бутылкой по голове

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Московские росгвардейцы задержали 25-летнего мужчину после того, как он напал на охранника магазина в торговом комплексе на Новоухтомском шоссе, написали в канале столичных силовиков в МАКСе. Арестованный разбил стеклянную бутылку из-под алкоголя о голову пострадавшего.

По версии правоохранителей, подозреваемый оскорбил охранника и спровоцировал драку. Вследствие конфликта пострадавшего несколько раз ударили бутылкой по голове и у него начала течь кровь.

Местный патруль Росгвардии получил сигнал «тревога» и поспешил на место инцидента. Они задержали дебошира и доставили его в отдел полиции. В то же время прибывшая бригада скорой помощи оказала необходимую медицинскую помощь охраннику.

Ранее в Нижегородской области произошел конфликт между 11-летним мальчиком и 15-летней девочкой. Он обозвал ее, в ответ на что подросток повалил ребенка на землю и начал душить. При падении мальчик ударился головой и потерял сознание, а когда пришел в себя потерял память. Его госпитализировали в в нейрохирургическое отделение.

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