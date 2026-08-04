На Ольхоне паром «Дорожник» не сможет выйти в рейсы

На Ольхоне паром «Дорожник» не сможет выйти в рейсы

Паром «Дорожник» на Ольхоне в Иркутской области не выйдет в рейсы 4 августа, сообщает Angarsky. Его сняли с линии МРС — остров Ольхон из-за технического обслуживания.

Сообщается, что на пароме нужно выполнить регламентные работы для безопасной эксплуатации. На время отсутствия «Дорожника» пассажиров и автомобили перевозят два других судна — «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота».

Они работают по расписанию, пропускная способность переправы не нарушена. О возобновлении рейсов «Дорожника» сообщат дополнительно на ресурсах перевозчика.

Ранее сообщалось, что следовавшее из турецкого порта Самсун в Новороссийск судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке украинских дронов в Черном море. На борту находился груз свежих овощей и фруктов, отметили в источнике.