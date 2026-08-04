Три человека пострадали при налете ВСУ на один регион

Три человека пострадали при налете ВСУ на один регион Три мирных жителя получили травмы при атаке БПЛА в Белгородской области

ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, пострадали три человека, сообщил оперштаб региона в МАКСе. В Корочанском округе в селе Подкопаевка дрон атаковал автомобиль.

Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались, — говорится в сообщении.

В селе Толоконное Белгородского района мужчина получил осколочные ранения плеча и голени при атаке FPV-дрона. Пострадавшему была оказана помощь в Октябрьской районной больнице.

Кроме того, в Шебекино БПЛА ударил по многоквартирному дому — повреждены фасад, остекление и внутренняя отделка одной из квартир. Второй дрон взорвался перед другим домом, были повреждены окна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще два человека отказались от госпитализации.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области выросло до трех человек. Как уточнил губернатор Александр Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки.