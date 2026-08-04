Стали известны последствия нового налета БПЛА на Белгородскую область Мирный житель пострадал в Белгородской области при ударе беспилотника по машине

Мирный житель пострадал в Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ по его машине, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По данным ведомства, все произошло в поселке Октябрьский. С множественными осколочными ранениями мужчину увезли в больницу.

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ. В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчина получил множественные осколочные ранения тела. Сотрудники спецназа Росгвардии, прибывшие на место происшествия, оказали ему доврачебную помощь и доставили его в Октябрьскую РБ, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. В скором времени его должны будут доставить в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что в Волгограде умер мужчина, получивший тяжелые ожоги во время пожара в садоводстве «Буревестник» в Красноармейском районе после массированной атаки БПЛА на регион. По информации источников, он попытался спасти жену из горящего дома, но не смог.