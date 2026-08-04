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04 августа 2026 в 13:50

Азербайджан допустил расширение торговли с Арменией

Байрамов допустил расширение товарной номенклатуры с Арменией

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: NEWS.ru
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Азербайджан не исключает расширения товарной номенклатуры в торговле с Арменией, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Он напомнил, что в этом году уже начались поставки азербайджанских нефтепродуктов в соседнюю страну, передает ТАСС.

Нельзя исключать, что на последующих этапах номенклатура взаимной торговли может расшириться, — сказал Байрамов.

По его словам, менее чем за год через территорию Азербайджана в Армению и обратно перевезено около 60 тыс. тонн грузов. При этом, по его словам, объем нефтепродуктов, проданных Еревану, составил примерно 20 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения делимитировали почти 13 километров государственной границы. Как уточнил Байрамов, этот процесс продолжается, сторонами созданы специальные комиссии, которые возглавляют вице-премьеры.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном фактически уже существует мир. При этом глава государства подчеркнул необходимость дальнейшей работы для укрепления и устойчивости мирного процесса.

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