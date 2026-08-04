Раскрыта судьба одного из пострадавших детей после атаки ВСУ на Геленджик

Одного из четырех детей, пострадавших при атаке беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком, выписали из детской краевой больницы, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. В медучреждении остаются трое детей, двое из них находятся в реанимации.
В детскую краевую больницу были доставлены четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Одного из них выписали, в настоящее время в учреждении остаются трое детей. Им оказывают всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число детей, погибших в результате атаки ВСУ в районе Геленджика, увеличилось до четырех. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова назвала произошедшее страшной трагедией и проявлением агрессии Украины.
До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что девять пострадавших остаются в тяжелом состоянии. По его словам, в настоящее время в больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке.