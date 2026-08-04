Раскрыта судьба одного из пострадавших детей после атаки ВСУ на Геленджик

Раскрыта судьба одного из пострадавших детей после атаки ВСУ на Геленджик Одного из пострадавших детей выписали из больницы после атаки БПЛА на Геленджик

Одного из четырех детей, пострадавших при атаке беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком, выписали из детской краевой больницы, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. В медучреждении остаются трое детей, двое из них находятся в реанимации.

В детскую краевую больницу были доставлены четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Одного из них выписали, в настоящее время в учреждении остаются трое детей. Им оказывают всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число детей, погибших в результате атаки ВСУ в районе Геленджика, увеличилось до четырех. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова назвала произошедшее страшной трагедией и проявлением агрессии Украины.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что девять пострадавших остаются в тяжелом состоянии. По его словам, в настоящее время в больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке.