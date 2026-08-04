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04 августа 2026 в 14:41

Раскрыта судьба одного из пострадавших детей после атаки ВСУ на Геленджик

Одного из пострадавших детей выписали из больницы после атаки БПЛА на Геленджик

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Одного из четырех детей, пострадавших при атаке беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком, выписали из детской краевой больницы, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. В медучреждении остаются трое детей, двое из них находятся в реанимации.

В детскую краевую больницу были доставлены четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Одного из них выписали, в настоящее время в учреждении остаются трое детей. Им оказывают всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число детей, погибших в результате атаки ВСУ в районе Геленджика, увеличилось до четырех. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова назвала произошедшее страшной трагедией и проявлением агрессии Украины.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что девять пострадавших остаются в тяжелом состоянии. По его словам, в настоящее время в больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке.

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