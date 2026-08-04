Невролог ответил, можно ли полностью избавиться от остеохондроза

Человека нельзя полностью вылечить от остеохондроза, однако можно облегчить состояние с помощью лечебной гимнастики и кинезиотерапии, заявил в беседе с «МК в Чите» невролог Евгений Латыпов. По его словам, людям с такой проблемой также важно отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Он отметил, что с этим заболеванием сталкиваются практически все люди.

Остеохондроз — состояние, которое затрагивает каждого. Это структурные изменения в связочном аппарате позвоночника, в межпозвонковых суставах и дисках. Рано или поздно к этому состоянию приходит любой человек. У кого-то это проявляется изолированной болью на фоне физической нагрузки или длительного нахождения в неудобном положении. А кто-то испытывает сильно выраженную боль во время обострения или возрастных изменений в суставах позвоночника, — объяснил Латыпов.

Ранее психосоматолог Елена Вершинина заявила, что у ответственных людей может чаще болеть спина из-за хронического внутреннего напряжения. По ее словам, такой недуг возникает в тот момент, когда человек бессознательно берет на себя слишком много обязательств и боится не справиться с ними.