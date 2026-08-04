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04 августа 2026 в 15:16

Охрану террористов в Израиле доверят крокодилам

Министр Сильман поддержала идею использовать крокодилов в тюрьмах Израиля

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Израильский министр по защите окружающей среды Идит Сильман поручила ускорить подготовку условий для содержания крокодилов возле тюрем, где содержатся осужденные за терроризм, сообщает Ynet. Власти планируют разместить крокодилов в рвах вокруг тюрем. Пилотный проект запускают в исправительном учреждении «Кциот» в пустыне Негев.

Убедившись в необходимости содержания крокодилов в исправительных учреждениях Израиля в целях безопасности, я настоящим прошу определить условия содержания крокодилов в этих учреждениях, — заявила она.

В начале августа Иерусалимский окружной суд временно запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем. Решение было принято после обращения зоозащитной организации Let the Animals Live. Тогда Бен-Гвир заявил, что судьи «встали на сторону террористов».

Ранее крокодил откусил руку мальчику во время семейной рыбалки в США. Нападение произошло 27 июня недалеко от города Уматилла. Ребенок находился на берегу реки и выпускал пойманную рыбу обратно в воду, когда на него неожиданно набросился двухметровый аллигатор. Отец школьника сразу бросился в воду, пытаясь разжать челюсти хищника и спасти сына.

Мир
Израиль
крокодилы
тюрьмы
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