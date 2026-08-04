Охрану террористов в Израиле доверят крокодилам

Израильский министр по защите окружающей среды Идит Сильман поручила ускорить подготовку условий для содержания крокодилов возле тюрем, где содержатся осужденные за терроризм, сообщает Ynet. Власти планируют разместить крокодилов в рвах вокруг тюрем. Пилотный проект запускают в исправительном учреждении «Кциот» в пустыне Негев.

Убедившись в необходимости содержания крокодилов в исправительных учреждениях Израиля в целях безопасности, я настоящим прошу определить условия содержания крокодилов в этих учреждениях, — заявила она.

В начале августа Иерусалимский окружной суд временно запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем. Решение было принято после обращения зоозащитной организации Let the Animals Live. Тогда Бен-Гвир заявил, что судьи «встали на сторону террористов».

Ранее крокодил откусил руку мальчику во время семейной рыбалки в США. Нападение произошло 27 июня недалеко от города Уматилла. Ребенок находился на берегу реки и выпускал пойманную рыбу обратно в воду, когда на него неожиданно набросился двухметровый аллигатор. Отец школьника сразу бросился в воду, пытаясь разжать челюсти хищника и спасти сына.