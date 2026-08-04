В Испании раскрыли новые данные о массовом проникновении мигрантов в Сеуту

В Испании раскрыли новые данные о массовом проникновении мигрантов в Сеуту МВД Испании сообщило о возвращении 70 тыс. мигрантов из Сеуты в Марокко

Около 70 тыс. нелегальных мигрантов уже покинули испанский анклав Сеута и вернулись в Марокко, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после встречи глав ведомств стран Евросоюза. Всего с конца июля границу пересекли не менее 72 тыс. человек, передает The Guardian.

Около 72 тыс. людей незаконно зашли в Испанию и уже 70 тыс. покинули страну, — заявил Гранде-Марласка.

По словам главы испанского ведомства, основная масса нарушителей границы самостоятельно покинула населенный пункт, направляясь обратно на территорию соседнего государства. Официальные лица королевства озвучивали меньшие цифры, сообщая о прибытии в Сеуту примерно 50 тыс. нелегалов.

Ранее стало известно, что массовый приток людей в испанский анклав спровоцировали вирусные публикации в социальных сетях о якобы ослабленном пограничном контроле. Кроме того, многие мигранты ошибочно верили в возможность легализации по новым законам, которые на самом деле касались только давних резидентов страны.

Между тем в Ассоциации туроператоров России отметили, что обстановка в Сеуте не затрагивает интересы российских путешественников. В организации пояснили, что данный город является африканским эксклавом, куда граждане РФ традиционно не ездят на отдых.