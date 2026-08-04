В Сеуте придумали, где экстренно разместить более сотни мигранток Cadena SER: две школы для размещения девочек-мигранток откроют в Сеуте

Власти испанского анклава Сеута, столкнувшегося с наплывом мигрантов, откроют две школы для экстренного размещения более 100 девочек, сообщила радиостанция Cadena SER. Центры содержания для несовершеннолетних переполнены почти в 30 раз.

В Сеуте открывают два школьных здания для экстренного размещения более 100 девочек-мигрантов, — говорится в сообщении.

В конце июля город столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов — за одни сутки границу пересекли до 60 тыс. человек, что сравнимо с 70% от численности постоянного населения Сеуты (около 85 тыс.). В ответ Мадрид оперативно перебросил в регион дополнительные силы правопорядка и армии.

До этого СМИ писали, что массовый прорыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута спровоцировали посты в соцсетях и неверные трактовки миграционного законодательства. По его информации, все началось с публикаций, где говорилось, что граница стала менее защищенной.

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.