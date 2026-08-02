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02 августа 2026 в 15:13

ЕС обвинили в отсутствии единства после кризиса в Сеуте

Экс-глава дипломатии ЕС Боррель: кризис в Сеуте показал отсутствие единства

Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе, заявил испанской газете Pais экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко — за сутки в город проникли около 60 тыс. человек, после чего в анклаве начались беспорядки. Власти Испании развернули дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

Ряд лидеров европейских стран выступили с критикой действий Мадрида, при этом мало кто возложил вину на Марокко. Премьер-министр Испании Педро Санчес остался практически в одиночестве со своей миграционной политикой, отмечает издание. Власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию защитить внешние границы Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута. По его мнению, для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко.

Европа
Жозеп Боррель
Сеута
Евросоюз
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