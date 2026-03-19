19 марта 2026 в 10:09

Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох

ЕС не готов к преодолению таких кризисов, как война на Ближнем Востоке, заявил экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит газета Financial Times, союз был создан для решения внутриевропейских проблем.

ЕС был создан для решения внутриевропейских проблем в неглобальном мире. Он не готов к преодолению подобных кризисов, — отметил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.

Также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

Жозеп Боррель
войны
Ближний Восток
Евросоюз
