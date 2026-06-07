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07 июня 2026 в 21:21

На Украине предложили сменить форму сотрудникам ТЦК из-за риска нападений

РИА Новости: на Украине боятся, что бойцов ВСУ перепутают с сотрудниками ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и подвергнуть нападениям, заявил инструктор одного из батальонов ВСУ «Шквал» Андрей Черный. По информации РИА Новости, он отметил риск путаницы при встрече в общественных местах, в частности в метро, и предложил изменить форму сотрудников военкоматов.

Инструктор Андрей Черный из батальона ВСУ «Шквал», который занимается подготовкой бывших заключенных и дезертиров, озвучил опасения, что украинских военных могут перепутать в метро с сотрудниками ТЦК и напасть на них, поэтому сотрудникам военкоматов стоит поменять форму, — сказали силовики.

В силовых структурах РФ считают, что подобные заявления отражают рост негативного отношения населения Украины к сотрудникам ТЦК. Также отмечается, что батальон «Шквал» формируется из бывших заключенных и дезертиров и используется на наиболее сложных участках фронта.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на Украине минимум четыре мобилизованных погибли в помещениях военкоматов. После того как сотрудники ТЦК задерживают призывника, его порой не могут найти в течение нескольких дней.

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