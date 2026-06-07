«Просто умерли»: украинский омбудсмен признал страшную правду о ТЦК Лубинец: на Украине четыре мобилизованных погибли в помещениях военкоматов

На Украине минимум четыре мобилизованных погибли в помещениях военкоматов, заявил омбудсмен страны Дмитрий Лубинец. По его словам, которые передает украинское издание «Новости.LIVE», после того как сотрудники ТЦК задерживают призывника, его порой не могут найти в течение нескольких дней.

У нас есть случаи, когда после этого люди просто умирают. В помещениях ТЦК, по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда в помещении ТЦК люди просто умерли, — сказал Лубинец.

Ранее сотрудники одесского ТЦК похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на наличие серьезных заболеваний, признали пригодным к службе в ВСУ.

Между тем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что мужчины призывного возраста на Украине практически лишены прав. По его словам, действия территориальных центров комплектования носят характер полного бесправия. Он добавил, что у украинцев остается два пути: либо откупаться, либо идти на фронт и прямиком попадать в «мясорубку».