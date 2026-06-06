«Полное бесправие»: в ДНР заявили об ужасном положении украинских мужчин

Мужчины призывного возраста на Украине практически лишены прав, заявил ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) носят характер полного бесправия.

Полное бесправие мужчин призывного возраста, полное бесправие! Причем не важно, есть у тебя какие-то основания не попасть в поле зрения ТЦК или нет. Состояние здоровья, наличие детей и прочее — это все отброшено на второй план, — указал Пушилин.

Он добавил, что у украинцев остается два пути: либо откупаться, что говорит о высокой коррупционной составляющей на Украине, либо идти на фронт и прямиком попадать в «мясорубку». Глава ДНР назвал действия украинских властей внутри страны «полным террором».

Там с людьми сейчас не считаются, — резюмировал он.

Ранее сотрудники ТЦК задержали водителя международного автобуса прямо во время пассажирского рейса в Болгарию. При этом не поясняется, был ли продолжен рейс и как это сказалось на пассажирах. Глава компании-перевозчика в свою очередь заявил, что у сотрудника все документы были в порядке.