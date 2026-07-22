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22 июля 2026 в 21:04

В Ереване возбудили дело против оппозиционера из «Сильной Армении»

Уголовное дело возбудили против Нарека Карапетяна из «Сильной Армении»

Нарек Карапетян Нарек Карапетян Фото: РИА Новости
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Прокурор Армении возбудила уголовное дело против члена политсовета оппозиционного блока Самвела Карапетяна «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, сообщил ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру страны. Ему вменяют принуждение к участию в собрании и отмывание денег.

Прокурор возбудил публичное уголовное дело против Нарека Карапетяна по части 2 статьи 236 (принуждение к участию в законном или незаконном собрании с применением или угрозой применения насилия) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег, приобретенных незаконным путем), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Армении Анна Вардапетян намеревалась обратиться в парламент нового созыва с ходатайством о даче согласия на уголовное преследование двух оппозиционных депутатов. По информации источника, речь шла о Нареке Карапетяне и представителе верховного органа партии «Дашнакцутюн», депутате от фракции «Армения» Ишхане Сагателяне.

До этого стало известно, что армянский премьер обратился в гражданский суд с иском к бывшему депутату парламента седьмого созыва Софии Овсепян, обвинив ее в оскорблении и клевете. Глава правительства требует взыскать с ответчицы в общей сложности 6 млн драмов (около $16,2 тыс., или более 1,2 млн рублей).

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уголовные дела
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