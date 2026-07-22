В Ереване возбудили дело против оппозиционера из «Сильной Армении»

Прокурор Армении возбудила уголовное дело против члена политсовета оппозиционного блока Самвела Карапетяна «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, сообщил ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру страны. Ему вменяют принуждение к участию в собрании и отмывание денег.
Прокурор возбудил публичное уголовное дело против Нарека Карапетяна по части 2 статьи 236 (принуждение к участию в законном или незаконном собрании с применением или угрозой применения насилия) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег, приобретенных незаконным путем), — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Армении Анна Вардапетян намеревалась обратиться в парламент нового созыва с ходатайством о даче согласия на уголовное преследование двух оппозиционных депутатов. По информации источника, речь шла о Нареке Карапетяне и представителе верховного органа партии «Дашнакцутюн», депутате от фракции «Армения» Ишхане Сагателяне.
До этого стало известно, что армянский премьер обратился в гражданский суд с иском к бывшему депутату парламента седьмого созыва Софии Овсепян, обвинив ее в оскорблении и клевете. Глава правительства требует взыскать с ответчицы в общей сложности 6 млн драмов (около $16,2 тыс., или более 1,2 млн рублей).