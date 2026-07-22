Европу обвинили в ведении конфликта против России Политик Мема: ЕС ведет конфликт с РФ, но не сможет изменить его ход

Европейский союз ведет конфликт с Россией с помощью Украины, но даже при выделении всех имеющихся средств не сможет изменить его ход, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсетях. Так он прокомментировал выделение кредита в €90 млрд для Киева.

Эти миллиарды можно было выделить для больниц, здравоохранения и других проектов, но сейчас они используются <...> против России. Даже если Брюссель выделит все имеющиеся у него средства, это все равно не изменит ход конфликта, — написал Мема.

Политик заявил, что действия ЕС могут привести к более решительному ответу со стороны Москвы. Он также назвал позором некомпетентность европейских лидеров, которые, по его словам, «жаждут» конфликта.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Европа не может противостоять России в военном плане. По его оценке, несмотря на заявления европейских политиков, наращивание их военного потенциала идет медленно, а у стран Западной Европы и вовсе отсутствует полноценная армия.