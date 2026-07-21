Немецкие автомобилисты массово поехали в европейскую страну за топливом Bild: немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым топливом

Немецкие автомобилисты устремились в Чехию за дешевым бензином перед отменой ценового потолка, информирует Bild. Отмечается, что с 1 июля в ФРГ прекратила действие государственная скидка на топливо.

Незадолго до истечения срока действия в Чехии ограничения на стоимость топлива автомобилисты из Германии массово устремляются через границу. В приграничном Острове многие проводят в ожидании до одного часа, чтобы заправиться дешевым дизельным топливом, — говорится в материале.

По данным источника, в Чехии стоимость одного литра бензина сейчас составляет €1,55 (138,8 рубля) — это на 80 центов дешевле, чем в ФРГ. Ради такой выгоды водители готовы преодолеть расстояние около 100 километров. Отмечается, что после полуночи срок действия ценового лимита в Чехии истечет, поэтому преимущество в стоимости нивелируется.

Ранее сообщалось, что в Германии резко повысились цены на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке. За неделю бензин подорожал на 6,7 цента за литр. Основная причина такого скачка — рост стоимости на нефть из-за страха перебоев с поставками из Персидского залива.