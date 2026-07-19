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19 июля 2026 в 19:03

В Германии повысились цены на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке

В Германии резко повысились цены на бензин из-за конфликта США и Ирана

Фото: IMAGO/Bernd MŠrz/Global Look Press
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В Германии повысились цены на топливо на фоне новой эскалации войны между США и Ираном, сообщает газета Bild. За неделю бензин подорожал на 6,7 цента за литр.

Литр бензина Super стоит в среднем €2,32 (89,56 руб.), E10 — €2,27 (204 руб.), а дизель — €2,3 (206,77 руб.). В особенности подорожал дизель, цена которого за неделю поднялась почти на семь центов. Заправка дизелем на 50 литров бака выходит на €115 (10,3 тыс. руб.), а бензином Super — более €116 (10,4 тыс. руб.).

Основная причина такого скачка — рост цен на нефть из-за страха перебоев с поставками из Персидского залива. Нефть марки Brent резко дорожает из-за ударов США и Ирана, а рынки боятся ограничений в Ормузском проливе. Именно через этот пролив проходит существенная часть мировой торговли нефтью.

Однако рост цен на нефть оказывает влияние не только на водителей, но и на перевозки и производство. А это начинает воздействовать и на самые повседневные товары.

Ранее владельцы независимых автозаправочных станций в России начали активно выставлять свои объекты на продажу на специализированных интернет-площадках и маркетплейсах. Всего за последний месяц в различных регионах страны появилось более 150 подобных предложений о реализации коммерческой недвижимости.

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бензин
нефть
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