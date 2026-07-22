Ким раскрыла, когда начнет работать склад Wildberries в Тамбовской области Ким: склад Wildberries в Тамбовской области возобновит работу в ближайшие дни

Склад Wildberries в Тамбовской области возобновит свою работу в ближайшие дни, сообщила основатель компании, глава RWB Татьяна Ким. По ее словам, которые передает ТАСС, здание не пострадало.

Склад в Тамбовской области не пострадал и начнет работать в ближайшие дни, — отметила Ким.

Предпринимательница отметила, что на остальных объектах устраняются последствия и оценивается ущерб. Она добавила, что все склады Wildberries застрахованы.

Удары по складам Wildberries были нанесены Вооруженными силами Украины 18 и 22 июля на территории Московской и Тамбовской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев. В результате атак есть погибшие и раненые.

Ранее Ким заявила, что атаки Украины на склады Wildberries являются актом международного терроризма. Она добавила, что компания находится на связи с семьями погибших и пострадавших сотрудников.

До этого губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что спасатели смогли локализовать пожар на складе Wildberries в Невинномысске после ночной атаки БПЛА. По его словам, пожарные делают все для полной ликвидации возгорания.