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05 августа 2026 в 23:51

Wildberries готовится выпустить собственный мессенджер

Татьяна Ким рассказала о разработке собственного мессенджера Wildberries

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Компания Wildberries работает над созданием собственного мессенджера, заявила ТАСС сообщила ее основательница Татьяна Ким. По ее словам, сервис уже запущен в тестовом режиме для сотрудников компании.

Изначально мессенджер создавался как внутренний инструмент для общения команды и решения рабочих задач. При этом, как отметила Ким, разработчики ставят перед собой более масштабную цель. В июне она заявляла, что пока говорить об этом преждевременно, однако в случае успешной доработки компания не исключает запуск сервиса не только в России, но и за рубежом.

Идея создания собственного мессенджера появилась после объединения Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. Кроме того, компания развивает платформу для видеошопинга Wibes, где уже используется облегченная версия сервиса для обмена сообщениями.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что вопрос о возможном запрете Telegram в России на законодательном уровне сейчас не обсуждается и не рассматривается в парламенте. По его словам, в нижнюю палату не поступало никаких инициатив или законопроектов о приостановке работы платформы.

Общество
Россия
Wildberries
Татьяна Ким
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Wildberries готовится выпустить собственный мессенджер
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