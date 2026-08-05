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05 августа 2026 в 22:21

Раскрыты новые детали нападения на девушку в Красноярске

РЕН ТВ: напавшими на девушку в Красноярске были сотрудники органов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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К нападению на девушку в Красноярске могут быть причастны действующие сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, девушка сделала замечание компании на электросамокатах из-за опасного маневрирования. После этого один из мужчин ударил ее.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который избил супругу и толкнул ее в огонь. По данным следствия, перед этим подозреваемый облил женщину бензином. Конфликт произошел в одном из домов Симферопольского района во время бытовой ссоры.

До этого в городе Никольском Ленинградской области 12-летний школьник напал на полицейского с ножом. Подросток подбежал к участковому со спины и нанес удар в область шеи.

Кроме того, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении одного из участников драки на детской площадке в Приморском районе. Конфликт произошел у дома № 8 на Аллее Поликарпова из-за ссоры между детьми участников происшествия.

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Раскрыты новые детали нападения на девушку в Красноярске
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