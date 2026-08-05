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05 августа 2026 в 21:25

Молдавские фермеры

Молдавские фермеры потребовали ввести лицензирование импорта зерновых с Украины

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Аграрии в Молдавии требуют срочно ввести лицензирование импорта зерновых с Украины, чтобы защитить внутренний рынок от обвала цен, говорится в заявлении ассоциации «Сила фермеров» в соцсетях. Их беспокоит также риск запрета экспорта молдавской продукции из-за отсутствия строгого контроля за транзитом товара через Румынию.

Мы требуем срочно ввести лицензирование импорта зерновых с Украины. В условиях свободного импорта зерновых и масличных культур в Молдавию с Украины или отсутствия строгого контроля за их транзитом через нашу территорию Румыния может запретить экспорт этой продукции из Молдавии, что будет означать катастрофу для национального сельского хозяйства, — говорится в обращении ассоциации к правительству.

Ранее премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил на внеочередном заседании правительства, что удары ВСУ по порту Новороссийска и проблемы с навигацией по Дунаю из-за его обмеления привели к дефициту горючего. По его словам, в логистической цепочке произошел целый ряд кризисов.

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