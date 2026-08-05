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05 августа 2026 в 21:08

В Иране заявили о желании США вернуться к выполнению обязательств

США сообщали Ирану о готовности вернуться к обязательствам по меморандуму

Казем Гарибабади Казем Гарибабади Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США готовы вернуться к обязательствам заключенного в июне Исламабадского меморандума, сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. По его словам, которые передает агентство IRNA, Вашингтон дал понять об этом через посредников.

Утверждения США о том, что они ведут переговоры с Ираном, не соответствуют действительности, и никаких переговоров нет. Однако мы получили сообщения из США. Полученные сообщения свидетельствуют о том, что США готовы полностью вернуться к своим обязательствам, — заявил Гарибабади.

Ранее Ирану предложили соглашение по Ормузскому проливу, предусматривающее новый порядок прохода торговых судов. Суда должны были заходить в Персидский залив через территориальные воды Исламской Республики, а выходить через воды Омана без взимания платы.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе были подвижки, но окончательного решения пока не было. Он выразил надежду на скорое завершение переговоров.

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