В Иране заявили о желании США вернуться к выполнению обязательств США сообщали Ирану о готовности вернуться к обязательствам по меморандуму

США готовы вернуться к обязательствам заключенного в июне Исламабадского меморандума, сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. По его словам, которые передает агентство IRNA, Вашингтон дал понять об этом через посредников.

Утверждения США о том, что они ведут переговоры с Ираном, не соответствуют действительности, и никаких переговоров нет. Однако мы получили сообщения из США. Полученные сообщения свидетельствуют о том, что США готовы полностью вернуться к своим обязательствам, — заявил Гарибабади.

Ранее Ирану предложили соглашение по Ормузскому проливу, предусматривающее новый порядок прохода торговых судов. Суда должны были заходить в Персидский залив через территориальные воды Исламской Республики, а выходить через воды Омана без взимания платы.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе были подвижки, но окончательного решения пока не было. Он выразил надежду на скорое завершение переговоров.