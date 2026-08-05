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05 августа 2026 в 20:52

Квартира в Москве сгорела из-за неисправного чайника за 10 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар произошел из-за чайника немецкой фирмы в квартире на востоке Москвы, пишет Telegram-канал SHOT. Возгорание произошло из-за скачка напряжения.

Хозяйка трехкомнатной квартиры в доме на бульваре Маршала Рокоссовского собиралась выпить кофе и включила чайник, который она купила более 10 лет назад. Уже через несколько секунд прибор перестал кипятить воду, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил кухню в 30‑этажном доме и быстро распространился: в квартире выгорели кухня, коридор и комнаты.

Спасатели быстро прибыли на место и потушили возгорание — площадь пожара составила 25 квадратных метров. Хозяйка квартиры убеждена, что причиной пожара стала неисправность чайника.

Она добавила, что приобрела его в свое время за 10 тыс. рублей. В результате происшествия москвичка вместе с двумя маленькими детьми и котом осталась без жилья.

Ранее жительница Москвы, устроившая поджог в собственном доме, после госпитализации впала в кому. Отмечалось, что сейчас пенсионерка находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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