Найден бесследно пропавший самолет в российском регионе

Найден пропавший в Иркутской области самолёт, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что пилоты на протяжении двух дней находились на сопке на высоте около 1,5 метра после того, как им удалось посадить борт в плохую погоду.

По данным источника, экипаж вышел на связь со спасателями около часа назад. Пилоты сообщили, что находятся в 100 километрах от города Бодайбо.

Ранее сообщалось, что спасатели задействовали для поиска Cessna вертолеты. К поисково-спасательной операции также подключили самолет, прибывший из соседней Якутии. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Также стало известно, что следователи рассматривали три версии пропажи самолета: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования. Всего на борту находилось два человека.