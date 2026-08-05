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05 августа 2026 в 16:13

Политолог объяснил, как дело НАБУ против Арахамии угрожает Зеленскому

Политолог Громский: дело против Арахамии станет ударом США по Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Предполагаемое дело Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии может быть ударом по президенту страны Владимиру Зеленскому, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Громский. По его словам, эту кампанию могли начать власти США, которые «курируют» деятельность НАБУ.

Показательно, что Штаты снова пытаются осадить Зеленского, создать ему трудности и, видимо, принудить к каким-то решениям, то есть усилить над ним контроль. Или они хотят попытаться урезать его полномочия и поставить в украинском руководстве больше сговорчивых и подконтрольных фигур, — отметил он.

Впрочем, президент Украины будет активно сопротивляться внешнему давлению, уверен Громский. По мнению аналитика, пока у Зеленского достаточно рычагов влияния, чтобы сохранить власть в своих руках.

Если мы посмотрим на скандал с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком и его увольнением, то увидим, что Зеленский просто меняет кадры. Главное — у него есть этот кадровый резерв. Кого-то всегда можно подкупить, на кого-то надавить и запугать. Да и Арахамия пока еще во власти, что бы ни говорили украинские журналисты. Но в любом случае, сейчас имеет место ситуация некоторой турбулентности, — добавил политолог.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что подозрения против Арахамии со стороны НАБУ могут быть инструментом давления на парламент. По его мнению, за этой ситуацией, вероятно, стоят внешние или внутренние силы, влияющие на антикоррупционные органы Украины.

Европа
Украина
Давид Арахамия
НАБУ
Кристина Воронина
К. Воронина
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