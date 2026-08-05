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05 августа 2026 в 15:09

Политолог назвал главное требование Зеленского к новому послу Украины в США

Политолог Журавлев: посол Украины в США не должен стать конкурентом Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Выбор нового посла Украины в США станет непростой задачей для президента республики Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru элитолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, в первую очередь глава государства опасается, что дипломат составит ему конкуренцию.

Посол должен одновременно выполнить две взаимоисключающие задачи. Первая — договориться о поддержке с [президентом США] Дональдом Трампом, который не любит Зеленского лично и помогать Украине не хочет. Вторая — посол не должен стать новым кандидатом в президенты Украины, — пояснил Журавлев.

Эксперт обратил внимание, что Зеленский сильно ошибся, когда назначил послом в Лондоне экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Тот набрал в Великобритании еще больший политический вес.

Если британцам надоест Зеленский, они в любой момент скинут его и поставят Залужного. Зеленский об этом знает и боится. Поэтому, например, он вряд ли отправит послом в США экс-министра обороны Михаила Федорова, хотя тот американцам нравится. Зеленскому не нужен политический конкурент, да еще и поддерживаемый Западом, — отметил Журавлев.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что Зеленский назначит нового посла в США по принципу личной преданности, По его словам, украинский президент не будет выбирать профессионального дипломата.

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Елена Васильченко
Е. Васильченко
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