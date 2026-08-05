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05 августа 2026 в 15:37

В Минобрнауки рассказали, сколько выпускников смогут поступить на бюджет

Минобрнауки: более половины выпускников поступят в вузы на бюджет в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Почти 621 тыс. бюджетных мест ждет абитуриентов в российских вузах в 2026 году — этого хватит, чтобы принять больше половины выпускников 11-х классов. Такие данные привели в Минобрнауки РФ, комментируя РИА Новости слухи о том, что даже обладателям высоких баллов ЕГЭ не хватает мест.

В эту приемную кампанию университетам установили 620 481 место, из них — 446 692 по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета. Таким образом, для более половины выпускников 11-х классов доступны бюджетные места, — заявили в ведомстве.

Отдельное внимание в этом году уделили олимпиадникам: для вузов, которые традиционно привлекают таких абитуриентов, увеличили контрольные цифры приема. В списке — Финансовый университет, МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и СПбГУ. У вузов также есть право зачислять талантливых студентов за собственный счет.

В министерстве отметили, что география выбора абитуриентов продолжает расширяться. Стобалльники все чаще смотрят в сторону региональных университетов. Помимо Москвы и Петербурга, документы подают в Уральский федеральный, Университет Иннополис, Нижегородский технический, Южный федеральный и Сахалинский государственный университеты.

Ранее в Telegram-каналах писали, что абитуриенты с результатом свыше 300 баллов на ЕГЭ сталкиваются с высоким конкурсом и не могут пройти на бюджет. В Минобрнауки эти опасения назвали необоснованными.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что серьезных изменений в модели проведения ЕГЭ в ближайшие два года не планируется. Единственное обновление будет касаться отдельных заданий.

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