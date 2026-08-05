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05 августа 2026 в 16:15

Врач дал советы, что делать при аллергии на полынь

Врач Щепляев: при аллергии на полынь нужно обратиться к медикам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если в августе открывается аллергия на цветение трав, в том числе на полынь, нельзя терпеть, предупредил врач — аллерголог-иммунолог Даниил Щепляев. В разговоре с RT специалист подчеркнул, что следует обратиться к врачу.

Главная ошибка августа — терпеть. Пациент ждет сентября, надеется, что само отпустит, и доходит до врача уже с отеком слизистой, который быстро не снять, или с первым эпизодом удушья. Помогает связка из трех вещей: назначенное врачом лечение, перестроенный на месяц быт и внимание к собственным симптомам, — пояснил врач.

Он добавил, что на состояние аллергиков также влияют споры плесневых грибов. Кроме того, уточнил Щепляев, не стоит забывать о перекрестных аллергиях.

Отдельная особенность конца лета — перекрестные пищевые реакции. У человека с аллергией на полынь в сезон появляются зуд и покалывание во рту, першение в горле, иногда отек губ после семечек, подсолнечного масла, халвы, дыни, арбуза, меда, острых специй, — добавил врач.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин предупредил, что клопы являются переносчиками опасных инфекций. Он отметил, что они угрожают здоровью из‑за риска кожных инфекций, тяжелой аллергии и негативного влияния на психическое состояние.

Здоровье
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аллергии
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