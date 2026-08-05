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05 августа 2026 в 16:57

Военэксперт ответил, что изменится в зоне СВО после перестановок Путина

Военэксперт Липовой: перестановки в Минобороны ускорят продвижение РФ в зоне СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Кадровые перестановки в Министерстве обороны, инициированные президентом России Владимиром Путиным, призваны усилить группировки войск и положительно повлиять на темпы наступления в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, особое внимание в ходе этих изменений российский лидер уделил системе управления тыловым обеспечением. Генерал отметил, что подобная практика была использована советским руководством в годы Великой Отечественной войны.

Путин своим указом произвел перестановки руководящего кадрового состава, непосредственно связанного с зоной СВО. Командиры — это не просто случайные люди, а проверенные опытом специалисты, проявившие себя в реальных боевых условиях. Я рассчитываю, что все перестановки будут играть только положительную роль в усилении наших группировок и в целом скажутся на ходе ведения СВО в лучшую сторону. Назначение начальником тыла боевого генерала [Валерия Солодчука] еще раз подтверждает то, что тыловое обеспечение в период ведения боевых действий должно быть в одних руках. Эта практика проверена в годы ВОВ и других локальных конфликтах. Все перестановки в целом положительно повлияют на ход ведения боевых действий ВС РФ. Они позволят российским солдатам активнее продвигаться вперед, — сказал Липовой.

Ранее Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой войск «Центр». Кроме того, глава государства назначил Солодчука на должность заместителя министра обороны России.

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