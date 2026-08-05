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05 августа 2026 в 17:33

Дорожного мастера осудили за сход вагонов грузового поезда

В Саратовской области дорожный мастер получил срок за сход семи вагонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Саратовской области осудили дорожного мастера по делу о сходе с рельсов семи вагонов грузового поезда, заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ущерб оценили в несколько десятков миллионов рублей.

Суд приговорил 33-летнего мужчину к году ограничения свободы. Его признали виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Как выяснило следствие, мастер вовремя не починил стрелочный перевод на станции Нефтяная. Из-за этой неисправности 21 мая прошлого года грузовой состав сошел с путей. Семь вагонов повредились, а ущерб превысил 25 млн руб.

В начале августа на перегоне Нефтяная — Князевка под Саратовом из-за внешнего вмешательства была повреждена контактная сеть. ЧП отразилось на графике движения пригородного транспорта.

До этого в Амурской области на станции Белогорск-1 сошли с рельсов три вагона грузового поезда с углем. Уточнялось, что никто в результате случившегося не пострадал.

Общество
Саратовская область
поезда
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