Дорожного мастера осудили за сход вагонов грузового поезда В Саратовской области дорожный мастер получил срок за сход семи вагонов

В Саратовской области осудили дорожного мастера по делу о сходе с рельсов семи вагонов грузового поезда, заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ущерб оценили в несколько десятков миллионов рублей.

Суд приговорил 33-летнего мужчину к году ограничения свободы. Его признали виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Как выяснило следствие, мастер вовремя не починил стрелочный перевод на станции Нефтяная. Из-за этой неисправности 21 мая прошлого года грузовой состав сошел с путей. Семь вагонов повредились, а ущерб превысил 25 млн руб.

В начале августа на перегоне Нефтяная — Князевка под Саратовом из-за внешнего вмешательства была повреждена контактная сеть. ЧП отразилось на графике движения пригородного транспорта.

До этого в Амурской области на станции Белогорск-1 сошли с рельсов три вагона грузового поезда с углем. Уточнялось, что никто в результате случившегося не пострадал.