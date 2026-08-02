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02 августа 2026 в 08:29

Повреждение сети изменило график движения поездов под Саратовом

Повреждение контактной сети привело к сбою в движении поездов под Саратовом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Саратовской области на перегоне Нефтяная — Князевка из-за внешнего вмешательства была повреждена контактная сеть, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги в МАКСе. ЧП произошло непосредственно в районе Саратова и отразилось на графике движения пригородного транспорта.

В связи с этим изменится маршрут нескольких пригородных поездов, — добавили в компании.

Три электрички проследуют с существенной задержкой, еще два поезда изменили свои постоянные маршруты. Составы из Анисовки до Аткарска и Тархан направлены в обход через станцию Саратов-2. Из схемы движения этих двух пригородных поездов временно исключены остановки «Радужный», «Зуборезный» и «Саратов-3».

При этом отправление еще двух составов со станции Примыкание отложено ориентировочно на один час. В свою очередь, электричка Аткарск — Анисовка будет задержана примерно на полтора часа от стандартного расписания. Компания заверила пассажиров, что специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.

Ранее в Кировской области произошел сход с рельсов двух грузовых вагонов с пустыми контейнерами. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения.

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