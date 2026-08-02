Украинок начали шантажировать детьми

В Черниговской области Украины местным жительницам, отказывающимся от эвакуации, угрожают лишением родительских прав, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, принудительная эвакуация населения ужесточается для освобождения жилья под размещение военнослужащих ВСУ. В операциях участвуют сотрудники СБУ и полиции, переброшенные из других регионов Украины.

В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав, — поделился источник.

Ранее сообщалось, что в Чугуевском районе Харьковской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми еще из девяти населенных пунктов. По информации местных властей, в этих пунктах проживают 865 человек.

До этого украинские военные атаковали группу мирных жителей во время эвакуации из Константиновки в ДНР. Удар FPV-дронами был нанесен, когда люди пытались покинуть опасную зону.