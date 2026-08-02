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02 августа 2026 в 10:18

Выросло число погибших в ресторане Balzi Rossi

Число жертв инцидента в ресторане Balzi Rossi возросло до пяти

Обстановка около ресторана на Кудринской площади, где произошел взрыв Обстановка около ресторана на Кудринской площади, где произошел взрыв Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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Число жертв после взрыва в московском ресторане Balzi Rossi возросло до пяти человек: двое пострадавших скончались в больнице, передает Telegram-канал «112». Более шести человек остаются в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни. Оцепление, выставленное у сталинской высотки на Баррикадной, уже снято.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшим при взрыве у летнего кафе в Москве оказывалась вся необходимая медицинская помощь. Отмечалось, что район «Дома авиаторов» перекрыт для движения автомобилей.

Кроме того, курьер «Яндекс лавки» рассказал, что привез заказ в соседнее здание незадолго до взрыва у летнего кафе на Баррикадной в Москве. Он отметил, что услышал хлопок, после которого началась эвакуация.

Также стало известно, что инцидент был вызван взрывом самодельного взрывного устройства. По сообщению Информационного центра Национального антитеррористического комитета, внутрь помещения бомбу, вероятно, пыталась пронести женщина. В результате взрыва она погибла на месте.

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