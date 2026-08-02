Раскрыты подробности смертельного ДТП с микроавтобусом под Астраханью Два человека погибли в аварии с микроавтобусом в Астраханской области

Жертвами ДТП с участием микроавтобуса в Ахтубинском районе Астраханской области стали два человека, сообщила региональная прокуратура в МАКСе. Несколько пассажиров, среди которых четверо детей, также получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В результате ДТП водители автомобилей скончалась на месте происшествия. Пассажиры микроавтобуса, в том числе четверо детей, госпитализированы в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 131-м километре трассы Волгоград-Астрахань в ночь на 2 августа. По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2115» 1972 года рождения врезался в микроавтобус Daewoo.

Ранее на трассе Пермь — Нытва произошел взрыв грузового автомобиля. По имеющимся данным, машина загорелась, после чего раздался хлопок. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием самосвала. Грузовик опрокинулся, снес отбойник и потерял часть перевозимого мусора. Авария произошла на Кантемировской улице при движении в сторону Варшавского шоссе. Из-за происшествия было временно приостановлено движение на обеих полосах.