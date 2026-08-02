Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 10:59

Раскрыты подробности смертельного ДТП с микроавтобусом под Астраханью

Два человека погибли в аварии с микроавтобусом в Астраханской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жертвами ДТП с участием микроавтобуса в Ахтубинском районе Астраханской области стали два человека, сообщила региональная прокуратура в МАКСе. Несколько пассажиров, среди которых четверо детей, также получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В результате ДТП водители автомобилей скончалась на месте происшествия. Пассажиры микроавтобуса, в том числе четверо детей, госпитализированы в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 131-м километре трассы Волгоград-Астрахань в ночь на 2 августа. По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2115» 1972 года рождения врезался в микроавтобус Daewoo.

Ранее на трассе Пермь — Нытва произошел взрыв грузового автомобиля. По имеющимся данным, машина загорелась, после чего раздался хлопок. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием самосвала. Грузовик опрокинулся, снес отбойник и потерял часть перевозимого мусора. Авария произошла на Кантемировской улице при движении в сторону Варшавского шоссе. Из-за происшествия было временно приостановлено движение на обеих полосах.

Регионы
Астраханская область
ДТП
аварии
смерти
смертельные ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье девочки
Раскрыты последствия наводнения в Приморье
Звезда сериала «Золотое дно» скрывала рождение ребенка
Две крупнейшие экономики впервые за 15 лет вмешались в курс иены
Ветеран «Альфы» ответил, как СБУ могла узнать о мероприятии в центре Москвы
Сибирские специалисты выясняют причины массовой гибели пчел
Американская компания попыталась запретить «Ботокс» в России
В Подмосковье объявили желтый уровень опасности
Курникова и Иглесиас спустили полмиллиарда рублей на коммуналку в Майами
Экс-премьер Украины рассказал, как детей учат ненавидеть русских
Вин Дизель расплакался из-за сценария к фильму в культовой франшизе
«Звенья одной цепи»: ветеран «Альфы» о взрыве в ресторане в центре Москвы
«Замирают на месте»: боец «Севера» раскрыл секрет охоты на дроны ВСУ ночью
В России появится свой «Диснейленд»
Мужчина покорил 70-метровую мусорную гору
Украинок заставили извиниться за любовь к русским песням
«Распродать за бесценок»: Зеленского обвинили в уничтожении Украины
Появились подробности пропажи 17-летнего подростка в Бурятии
Стала известна судьба обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером
Взрыв на Кудринской в Москве: кто был целью, след СБУ, новости 2 августа
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.