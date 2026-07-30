Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 18:10

Целый город остался без воды в Астраханской области

В Ахтубинске пропала вода из-за прорыва трубы на магистральном водоводе

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ахтубинск в Астраханской области остался без водоснабжения из-за прорыва трубы на магистральном водоводе в районе поселка Печеневка в Ахтубинском районе, сообщил глава региона Александр Сиваков в МАКСе. В городе проживают примерно 37 тыс. человек.

Информирую вас о текущей ситуации при устранении аварии в районе Печеневки <...> Аварийная бригада проводит сварочные работы на трубе аварийного участка. <…> У бригады верное понимание ситуации и четкий алгоритм действий, все работают слаженно, — написал Сиваков.

По словам главы региона, водоснабжение возобновится после устранения аварии ориентировочно к 21:00 по московскому времени. В настоящее время подача воды ограничена.

Ранее фонтан кипятка забил из-под земли в Санкт-Петербурге. Коммунальная авария произошла на Шлиссельбургском проспекте. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водяной столб достиг высоты 12-го этажа. Уточняется, что на месте аварии прорвало трубу с горячей водой.

До этого две женщины пострадали при прорыве теплотрассы в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в районе жилого дома на улице Чехова. Из-за аварии частично перекрыли подачу теплоносителя, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь

Регионы
Россия
водоснабжение
Астраханская область
отключения воды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вину не признаю»: Лерчек выступила в Гагаринском суде
Миронов призвал пересмотреть все «нездоровые нормативы» оказания медпомощи
Росавиация аннулировала сертификат «ИжАвиа»
Захарова вскрыла двуличное отношение Европы к России
В лесу Санкт-Петербурга нашли тело мужчины с переломанными костями
Приговор, госпитализация, скандал на Украине: как живет певица Монеточка
Юрист ответил, в каком случае перевод на счет Дурова не грозит наказанием
Во Франции впервые выявили локальный случай заражения вирусом чикунгунья
18-летнего жителя Адыгеи оштрафовали за оправдание терроризма
Раскрыто, кто на Украине приказывал обстреливать мирные объекты в Донбассе
В Госдуме ответили, почему Россию не допустили до ЧМ по хоккею в 2027 году
В РЖД раскрыли планы на будущее взаимодействие с Арменией
Мигранты прорвали границу в Испании
Раскрыта подоплека иска Еревана к РЖД
В РЖД отреагировали на заявления о плате за железные дороги Армении
«Досадное недоразумение»: педофил Жилкин сменил показания перед судом
В ГД раскрыли виновных в недопуске хоккеистов из РФ на чемпионат мира
В Минэкономразвития назвали условия для восстановления бизнеса
ВС России разбомбили перекачивающую станцию ГСМ под Одессой
Тренер школы Юмшанова утонул в реке
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.