Целый город остался без воды в Астраханской области В Ахтубинске пропала вода из-за прорыва трубы на магистральном водоводе

Ахтубинск в Астраханской области остался без водоснабжения из-за прорыва трубы на магистральном водоводе в районе поселка Печеневка в Ахтубинском районе, сообщил глава региона Александр Сиваков в МАКСе. В городе проживают примерно 37 тыс. человек.

Информирую вас о текущей ситуации при устранении аварии в районе Печеневки <...> Аварийная бригада проводит сварочные работы на трубе аварийного участка. <…> У бригады верное понимание ситуации и четкий алгоритм действий, все работают слаженно, — написал Сиваков.

По словам главы региона, водоснабжение возобновится после устранения аварии ориентировочно к 21:00 по московскому времени. В настоящее время подача воды ограничена.

Ранее фонтан кипятка забил из-под земли в Санкт-Петербурге. Коммунальная авария произошла на Шлиссельбургском проспекте. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водяной столб достиг высоты 12-го этажа. Уточняется, что на месте аварии прорвало трубу с горячей водой.

До этого две женщины пострадали при прорыве теплотрассы в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в районе жилого дома на улице Чехова. Из-за аварии частично перекрыли подачу теплоносителя, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь