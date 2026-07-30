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30 июля 2026 в 18:56

В Госдуме ответили, почему Россию не допустили до ЧМ по хоккею в 2027 году

Депутат Журова: РФ не допустили до ЧМ-2027 по хоккею из-за европейского лобби

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сборную России не допустили до чемпионата мира по хоккею в 2027 году из-за европейского лобби, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, эта ситуация характерна для всех зимних видов спорта.

Перспективы зимних видов спорта не очень благоприятные. Мы видим, что только одна федерация допустила (Международный союз конькобежцев (ISU). ― NEWS.ru). Причина в том, что во всех этих зимних федерациях очень серьезное европейское лобби. В советы входят европейцы, и европейские страны в целом развивают этот спорт. Африки там почти нет. Азия представлена каким-то составом, Южной Америки там нет. То есть нас допустили туда, где все-таки представительство стран более широкое. Не только европейцы, которые всех подготавливают и уговаривают, и Украина с ними в коалиции. Поэтому преодолеть это европейское лобби очень сложно. Мы видим, что кроме ISU все остальные федерации месяц от месяца отстраняют и продлевают отстранение, ― сказала Журова.

По словам парламентария, международные спортивные федерации обосновывают недопуск россиян тем, что до зимних Олимпийских игр в 2030 году остается значительное время. Она отметила, что даже обращение в спортивный арбитражный суд (CAS) не изменит ситуацию.

Плюс у них у всех есть одна отговорка: «Олимпиада-то в 2030-м году. Что вы от нас хотите? Отборы еще не начались». Они думают именно так, что ничего не нарушаем. Если сейчас даже пойти в CAS, они скажут: «А где нарушения? Мы ничего не нарушаем. На Олимпиаду в 2030-м году добро пожаловать», ― резюмировала Журова.

Ранее Международная федерация хоккея отказала российской сборной в праве участия в ЧМ-2027. Данное решение было принято по итогам повторного рассмотрения запроса, представленного Федерацией хоккея России.

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Светлана Журова
Хоккей
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